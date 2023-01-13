رئيسي يعلن زيادة حصة صادرات إيران إلى الدول المجاورة 6 أضعاف

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن حصة إيران من الصادرات إلى الدول المجاورة زادت من خمسة إلى ستة أضعاف حتى الآن.

وأشار رئيسي إلى أن "الاقتصالاد قائم على المعرفة، والتكنولوجيا الأساسية ضرورية لتطوير وتقدم استقرار إيران الإسلامية"، معتبرا أنه "لخلق اقتصاد مرن، نحتاج إلى خلق الأمل في قلوب الناس".

وذكر أن "عجلات الإنتاج في إيران تتحرك بسرعة مناسبة، وعلى جميع الإدارات في الحكومة تقديم دعم جاد للنشطاء الاقتصاديين والمنتجين"، لافتا إلى أن "السبيل الوحيد للخروج من المشاكل الاقتصادية للبلاد هو تعزيز الإنتاج".

وشدد رئيسي على أن "إيران تتمتع بقدرة اقتصادية عالية، وعلى الرغم من المشاكل القائمة، فقد زادت حصة إيران من الصادرات إلى الدول المجاورة من خمسة إلى ستة أضعاف"، مضيفا: "القطاع الخاص يجب أن يثبت بجهد ومتابعة، وكذلك بدعم من الحكومة، أن أعداء إيران الإسلامية قد هزموا في الحرب الهجينة".

المصدر: "إرنا"