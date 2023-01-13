كم بات يتقاضى؟.. تخفيض أجر الرئيس التنفيذي لـ"آبل" تيم كوك

قلص عملاق التكنولوجيا الأمريكي "آبل" أجر رئيسه التنفيذي تيم كوك بأكثر من 40%، وذلك بناء على توجيهات المستثمرين وطلب كوك نفسه تعديل راتبه.

ووفقا لبيانات قدمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فإن كوك سيحصل على 49 مليون دولار في عام 2023، أي أقل بنسبة 40% عن عام 2022.

في العام الماضي ، تلقى الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" أجرا إجماليا قدره 99.42 مليون دولار، بما في ذلك الراتب الأساسي (3 ملايين دولار) ومنح الأسهم (83 مليون دولار) والحوافز والمكافآت (12 مليون دولار).

ويعتمد الأجر الذي يتلقاه كوك على أداء شركة "آبل"، وللمقارنة فقد تلقى في العام 2021 نحو 98.73 مليون دولار، وفي العام 2020 قرابة 14.77 مليون دولار في عام 2020.

تأسست شركة "آبل" في العام 1976، وهي تصنع أجهزة iPhone وiPad وiMac وMacBook ومنتجات أخرى عالية التقنية، وتعد الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في كوبرتينو (كاليفورنيا)، واحدة من أكبر الشركات في العالم.

المصدر: تاس