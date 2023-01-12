وزير سابق: مصر بعيدة تماما عن منطقة الإفلاس

قال وزير التخطيط المصري السابق، أشرف العربي، إن مصر "بعيدة تماما عن منطقة الإفلاس"، وأشار إلى أن من حقها الاستفادة من الدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك الدولي.

وفي تصريح لقناة "صدى البلد" أضاف أن مصر من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، وأن من حقها الاستفادة من الدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك.

وقال العربي إن هناك حالة حوار وحراك حول قضية الدين في مصر، وإن "مؤشر خدمة الدين للصادرات السلعية والخدمية يعطينا جرس إنذار لاقترابنا من منطقة الخطر".

وأشار في ذلك السياق إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مدينة على مستوى العالم، وأن استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة "يشكل خطرا كبيرا" على اقتصاديات العالم.

وقال: "رغم التحديات الهائلة والصعبة خلال العام الجاري، فمن الممكن أن يكون هناك فرص لعبور هذه التحديات".

المصدر: "القاهرة 24"