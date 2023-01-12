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المركزي الكويتي يصدر توضيحا حول "شيك 350 مليون"

مال وأعمال

المركزي الكويتي يصدر توضيحا حول
AP
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أصدر البنك المركزي الكويتي توضيحا نفى فيه صحة ما تم تداوله حول شيك مصرفي تم سحبه صادر عام 2013.

وفي بيان عبر "تويتر"، نفى المصرف صحة "ما يتم تداوله من بيانات مغلوطة في إحدى القنوات الإعلامية الخارجية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود شيك مصدر ومسحوب على بنك الكويت المركزي، بتاريخ 26 يوليو 2013 بمبلغ 350 مليون دينار كويتي".

ولم يتطرق المصرف إلى الرئيس المصري، مكتفيا بالتأكيد على أن "ما يتم تداوله من بيانات بهذا الشأن غير صحيحة".

وأوضح: "إن صورة الشيك المعروضة وما تضمنته من بيانات لا تتطابق وشيكات بنك الكويت المركزي".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مرفقا بصورة الشيك المزور يقول إنه يشير إلى أنه حررلرئيس مصري.

المصدر: RT

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