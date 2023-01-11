صادرات النفط الأمريكية تنخفض إلى النصف تقريبا

تراجعت صادرات النفط الأمريكية للأسبوع المنتهي 6 يناير بمقدار النصف تقريبا مقارنة بأسبوع سابق لـ 2.137 مليون برميل يوميا بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بوزارة الطاقة في البلاد.

وبالتالي، كان هذا الانخفاض الأسبوعي في المؤشر هو الأعلى منذ عام 2021، وذلك عندما تراجعت صادرات النفط من البلاد في الأسبوع المنتهي يوم 7 مايو إلى 1.8 مليون برميل يوميا من أصل 4.1 مليون برميل يوميا.

وفي المقابل، ارتفعت واردات النفط الأمريكية للأسبوع المنتهي في 6 يناير بمقدار 0.64 مليون برميل يوميا إلى 6.35 مليون برميل يوميا. علما أن المؤشر كان عند أعلى مستوى منذ سبتمبر العام الماضي.

هذا وانخفضت صادرات النفط والمنتجات النفطية من البلاد خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.814 مليون برميل يوميا، لتصل إلى 8.74 مليون برميل يوميا.

بينما زادت واردات النفط والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا، لتصل إلى 7.988 مليون برميل يوميا.

المصدر: نوفوستي