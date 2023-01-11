وزير الطاقة السعودي: نعتزم استخدام يورانيوم مكتشف محليا لإنتاج الوقود النووي

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأربعاء، أن المملكة تعتزم استخدام يورانيوم مكتشف محليا لبناء برنامجها النووي الوطني.

إقرأ المزيد

وخلال مؤتمر للمعادن في الرياض، كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان عن "وجود مصادر متنوعة لليورانيوم في أماكن مختلفة في المملكة".

وأضاف: "في ما يتعلق بالبرنامج النووي الوطني السعودي للطاقة الذرية، هناك عاملان..الأول وجود مفاعلات نووية في المملكة التي تضم مفاعلين نوويين كبيرين تجاريين، والثاني استغلال مواردنا من اليورانيوم في المملكة".

وأوضح قائلا: "تعتزم المملكة استخدام مواردها الوطنية لليورانيوم بما في ذلك في المشاريع المشتركة مع شركائها وفقا لالتزاماتها الدولية ومعايير الشفافية لكامل دورة الوقود النووي"، لافتا إلى أن ذلك "يشمل إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم المنخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي للاستخدام الوطني والتصدير".

وفي العام 2018، أعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عزمها بناء 16 مفاعلا نوويا في السنوات العشرين المقبلة بكلفة تبلغ 80 مليار دولار، حيث أنه من المقرر أن تبدأ مشروعها عبر بناء مفاعلين نوويين كبيرين.

وتعتمد السعودية حاليا على النفط والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المتنامية في مجال الطاقة وتحلية المياه. وتقول إنها تريد استخدام الطاقة النووية لتنويع مصادر الطاقة لديها.

المصدر: "فرانس برس"