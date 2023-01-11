مليارديرات روس ازدادات ثروتهم بشكل ملحوظ في 2022

نشرت مجلة "فوربس"، المتخصصة في نشر تقارير عن أثرياء العالم، قائمة بمليارديرات روس ازدادات ثروتهم بشكل ملحوظ خلال العام الماضي 2022.

وأشارت المجلة إلى أن رجال أعمال روس تمكنوا من زيادة ثرواتهم على الرغم من العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا، وهبوط سوق الأسهم والأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم.

وأفادت المجلة بأن رجل الأعمال فياتشيسلاف كونتور، الذي يملك حصة مسيطرة في شركة "أكرونا" زادت ثروته بواقع 5.3 مليار دولار، إلى 13 مليار دولار، ووفقا للمجلة فقد تصدر كونتور قائمة الأغنياء الروس الذين ازدادات ثروتهم بأعلى وتيرة في 2022.

وفي المرتبة الثانية، جاء رجل الأعمال، أندريه غوريف وعائلته، وكان غوريف عضوا في مجلس إدارة شركة "فوس أغرو"، وصعدت ثروة غوريف بواقع 4.2 مليار دولار، إلى 11.5 مليار دولار.

فيما ازدادت ثروة رجل الأعمال، يوري ميلنر، مالك صندوق الاستثمار DST Global Investment Fund بواقع 2.5 مليار دولار، إلى 7.3 مليار دولار.

المصدر: فوربس