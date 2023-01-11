انخفاض أسعار النفط بعد بيانات أمريكية غير متوقعة

انخفضت أسعار النفط اليوم، متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة، بعد بيانات كشفت عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.91% إلى 79.39 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1% إلى 74.35 دولار للبرميل.

ووفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي فقد قفزت مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير 2023 بواقع 14.87 مليون برميل، بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضا قدره 2.4 مليون برميل.

فيما صعدت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات بنحو 1.1 مليون برميل.

المصدر: نوفوستي