السعودية تسرع عمليات استكشاف الذهب باتفاقيتين جديدتين

ذكرت وسائل إعلام أن شركة التعدين السعودية "معادن" وقعت اتفاقيتين مع شركات تابعة لـ"باريك" للذهب لاستكشاف موارد الذهب في أم الدمار وجنوب جبل صايد، في المملكة.

وتم توقيع اتفاقية شراكة بين "معادن" وشركة "باريك للذهب تي 7 المحدودة" التابعة لشركة "باريك" للذهب، وتهدف الاتفاقية لتسريع عملية استكشاف الموارد بما يتماشى مع استراتيجية العمل في منطقة أم الدمار.

وقالت شركة "معادن" في بيان لها على البورصة السعودية "تداول"، اليوم، إن ملكيتها في الشركة الجديدة ستكون بنسبة 50% وبنسبة 50% لباريك.

وبينت أنها ستساهم مبدئيا بما مجموعه 7.6 مليون دولار (28.5 مليون ريال) من مواردها الذاتية في أعمال الاستكشاف، كما سيكون المقر الرئيسي للشركة الجديدة في المملكة العربية السعودية.

وفي بيان منفصل، أعلنت "معادن" توقيع اتفاقية شراكة مع شركة باريك للذهب "سنغافورة" المحدودة التابعة لشركة باريك للذهب "باريك" يوم الثلاثاء، لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة للاستكشاف والتنقيب في جنوب منطقة جبل صايد، مشيرة إلى أن الرخصة تعد من الأصول المملوكة لمعادن.

وبينت أن ملكية الشركة الجديدة ستكون بنسبة 50% لمعادن وبنسبة 50% لباريك، والهدف من تأسيسها هو تسريع أعمال الاستكشاف في جنوب جبل صايد.

وأشارت إلى أن مساهمة معادن في برنامج الاستكشاف ستحدد لاحقًا، كما سيكون المقر الرئيسي للشركة الجديدة في المملكة العربية السعودية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: أرقام