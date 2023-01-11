"بلومبرغ": السعودية تجمع 10 مليارات دولار من إصدار سندات

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصدر، بأن السعودية أصدرت سندات على 3 شرائح جمعت من خلالها 10 مليارات دولار، في أول إصدار لها في عام 2023.

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وبحسب ما نقلته الوكالة عن المصدر فقد بلغ إجمالي طلبات المستثمرين 35 مليار دولار للسندات التي تستحق خلال خمسة و10.5 و30 عاما، حيث تسعى للاستفادة من تباطؤ التضخم الذي رفع الآمال في مسار أسهل لرفع أسعار الفائدة.

وأشار المصدر إلى الصفقة تم تسعيرها بما يزيد بنحو 110 نقاط أساس و140 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية للسندات ذات الأجل 5 سنوات و10 سنوات ونصف، والسندات ذات الأجل 30 سنة بنسبة 5.5%.

المصدر: بلومبرغ