 
مباشر

"بلومبرغ": السعودية تجمع 10 مليارات دولار من إصدار سندات

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uj81

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصدر، بأن السعودية أصدرت سندات على 3 شرائح جمعت من خلالها 10 مليارات دولار، في أول إصدار لها في عام 2023. 

إقرأ المزيد
السعودية تتحدى اقتصاد الهند سريع النمو
السعودية تتحدى اقتصاد الهند سريع النمو

وبحسب ما نقلته الوكالة عن المصدر فقد بلغ إجمالي طلبات المستثمرين 35 مليار دولار للسندات التي تستحق خلال خمسة و10.5 و30 عاما، حيث تسعى للاستفادة من تباطؤ التضخم الذي رفع الآمال في مسار أسهل لرفع أسعار الفائدة.

وأشار المصدر إلى الصفقة تم تسعيرها بما يزيد بنحو 110 نقاط أساس و140 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية للسندات ذات الأجل 5 سنوات و10 سنوات ونصف، والسندات ذات الأجل 30 سنة بنسبة 5.5%.  

المصدر: بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا