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الدولار يواصل الارتفاع في مصر ويسجل رقما جديدا وسط أنباء عن شلل في السوق السوداء

مال وأعمال

الدولار يواصل الارتفاع في مصر ويسجل رقما جديدا وسط أنباء عن شلل في السوق السوداء
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واصل الدولار ارتفاعه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، في مصر في البنوك الحكومية والخاصة، حيث صعد سعر الدولار بمقدار 5 قروش، ليسجل أعلى سعر له 27.70 جنيه مصري.

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وجاء ارتفاع الدولار في البنوك، وسط أنباء حول هبوطه في السوق السوداء بقوة على خلفية طرح شهادات الادخار الجديدة بفائدة 25%، لينخفض الأخضر في سوقه الموازية بقوة ويلامس قيمته في البنوك.

وجاءت الشهادة الادخارية في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن  قرار المركزي رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس، أي 3%.

المصدر: صدى البلد + القاهرة 24

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