الدولار يواصل الارتفاع في مصر ويسجل رقما جديدا وسط أنباء عن شلل في السوق السوداء
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واصل الدولار ارتفاعه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، في مصر في البنوك الحكومية والخاصة، حيث صعد سعر الدولار بمقدار 5 قروش، ليسجل أعلى سعر له 27.70 جنيه مصري.
وجاء ارتفاع الدولار في البنوك، وسط أنباء حول هبوطه في السوق السوداء بقوة على خلفية طرح شهادات الادخار الجديدة بفائدة 25%، لينخفض الأخضر في سوقه الموازية بقوة ويلامس قيمته في البنوك.
وجاءت الشهادة الادخارية في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن قرار المركزي رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس، أي 3%.
المصدر: صدى البلد + القاهرة 24