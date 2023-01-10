انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف من خطوة أمريكية

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل مخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الأمر الذي طغى على آمال تعافي الطلب في الصين.

وبحلول الساعة 11:48 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.44% إلى 74.30 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.49% إلى 79.26 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وعلق على ذلك الخبير الاقتصادي وارن باترسون رئيس استراتيجية السلع لدى "آي إن جي غروب" قائلا إن "ضعف الدولار والتفاؤل المتزايد بشأن الطلب في الصين قدما دعما لأسعار (الذهب الأسود)".

المصدر: RT + بلومبرغ