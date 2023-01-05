انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في اليابان إلى الحد الأدنى خلال 45 عاما

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في اليابان عام 2022 إلى أدنى مستوى لها منذ 45 عاما، وسط نقص في الموصلات الكهربائية وصعوبات في توريد بعض القطع، بسبب آثار جائحة كورونا.

ووفقا للإحصاءات التي نشرتها يوم الخميس الرابطة اليابانية لتجار السيارات، ورابطة السيارات الصغيرة، تم بيع حوالي 2.5 مليون سيارة ركاب و1.64 مليون سيارة صغيرة العام الماضي.

وبلغ إجمالي المبيعات 4.2 مليون وحدة، وهو أدنى مستوى منذ عام 1977، وفقا لتقارير وكالة كيودو.

وتراجعت مبيعات السيارات الجديدة في اليابان خلال أربع سنوات متتالية.

المصدر: تاس