تباطؤ حاد للتضخم السنوي في تركيا في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن التضخم في تركيا في ديسمبر تراجع إلى 64.27% على أساس سنوي مقارنة بـ 84.39% في نوفمبر، ذلك بعدما بلغ أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر.

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وحسبما أعلن معهد الإحصاء التركي، فإن التضخم في الشهر الماضي أصبح هو الأقل منذ أبريل على أساس سنوي، بينما سجل ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 1.18% على أساس شهري، في إدنى مؤشر منذ 16 شهرا (كان عند 1,25% في سبتمبر 2021).

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.24% على أساس شهري في ديسمبر مع ارتفاعه 97.72% على أساس سنوي.

ووفقا لأرقام معهد الإحصاء التركي، فإن خلال الـ12 شهرا الأخيرة ارتفع معدل أسعار المستهلك بنسبة 72.31% وأسعار المنتجين المحليين بنسبة 128.47%.

ويعزو المحللون التراجع الحاد إلى ما يسمى بالتأثير الأساسي والذي يجعل الزيادات في الأسعار على أساس سنوي تبدو أصغر مقارنة بالمعدلات المرتفعة جدا والمسجلة قبل 12 شهرا.

وتفي أرقام ديسمبر بوعد حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن التضخم سيبدأ في التراجع في بداية العام بعد وصوله إلى أعلى مستوياته العام الماضي منذ العام 1998.

واندلعت الأزمة الاقتصادية الأخيرة في تركيا عندما قام أردوغان الذي لطالما كان يعارض أسعار الفائدة المرتفعة، بالضغط على المصرف المركزي بغية خفض الارتفاع الشديد في أسعار الاستهلاك من خلال خفض تكاليف الاقتراض.

المصدر: "الأناضول" + أ ف ب