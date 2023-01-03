"بلومبيرع": السلطات اليمنية تخطط لبناء ميناء بـ130 مليون دولار

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن نائب وزير النقل ناصر الشريف، أن السلطات اليمنية تعتزم البدء ببناء ميناء بمنطقة قشن شرقي محافظة المهرة خلال شهرين بكلفة تقدر بـ 130 مليون دولار.

وبحسب الوكالة، قال الشريف إن الحكومة وافقت هذا الأسبوع على صفقة مع شركة أجهام للطاقة والتعدين لبناء ميناء بحر العرب في منطقة على الحدود مع سلطنة عمان وتنطوي على امتياز لمدة 50 عاما.

وكانت وسائل إعلامية عديدة قد ذكرت أن الحكومة المعترف بها دوليا أقرت عقدا لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار.

وقال مسؤول حكومي لوكالة "رويترز"، إن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه في عدن، السبت، رسميا العقد الموقع مع شركة "أجهام" الإماراتية لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي).

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفا بحريا بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطسا يبلغ 14 متر في مرحلته الأولى.

وأشار المسؤول إلى أن الميناء سيكون مخصصا لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة وتموين السفن.

المصدر: تاس، بلومبيرغ