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أردوغان حول آثار الأزمة الأوكرانية على بلاده: حولنا الأزمة إلى فرصة

مال وأعمال

أردوغان حول آثار الأزمة الأوكرانية على بلاده: حولنا الأزمة إلى فرصة
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن النزاع الروسي الأوكراني لم يؤثر كثيرا على اقتصاد بلاده، "بل على العكس، فقد حوّلنا الأزمة إلى فرصة".

وذكر أردوغان في كلمة له اليوم الاثنين أن الاقتصاد التركي سجل نموا بلغ 6.2 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2022.

وأضاف أنه رغم كل الصعوبات والتحديات العالمية في العام 2022، فقد إزداد حجم صادرات تركيا خلاله بنسبة 12.9%، ليبلغ 254 مليار و200 مليون دولار.

وشدد على أنه لأول مرّة تصبح حصة صادرات تركيا من حجم كل الصادرات العالمية أكثر من 1%، مشيرا إلى أن الصادرات التركية زادت 7 أضعاف مقارنة بأرقام العام 2002.

وقال: "نهدف إلى جعل تركيا في مصاف الدول العشر الأوائل الأكثر تصديرا في العالم".

المصدر: RT + "الأناضول"

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