بهدف دعم شعبية العملة.. بنك الشعب الصيني يمدد ساعات التداول على اليوان

أعلنت الصين تمديد ساعات التداول للأجانب على اليوان بهدف دعم شعبية العملة، على أن يتم إغلاق التداول على اليوان عند الساعة 3 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأفاد بنك الشعب الصيني في بيان بأنه سيتم تمديد ساعات التداول للأجانب على اليوان بهدف دعم شعبية العملة، وسيتم إغلاق التداول على اليوان عند الساعة 3 صباحا بالتوقيت المحلي بدلا من الساعة 11:30 مساء، بدءا من 3 يناير".

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة التخفيف من قيود كورونا بهدف دعم العملة والاقتصاد المتدهور.

هذا وانكمش التصنيع الصيني للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، في أكبر انخفاض منذ أوائل العام 2020، حيث تكافح البلاد زيادة حالات كوفيد-19 بعد تخفيف تدابير مكافحة الجائحة.

ووفقا للبيانات الصادرة من الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، انخفض مؤشر مديري المشتريات الشهري إلى 47.0 من 48.0 في نوفمبر، وهذا الانكماش هو الأكبر منذ فبراير 2020، عندما بدأت جائحة كوفيد-19.

وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية سجل 41.6 في ديسمبر، منخفضا من 46.7 في نوفمبر.

المصدر: cnbc + RT