خبير يوضح ما تحاول واشنطن تحقيقه من فرض سقف لسعر النفط الروسي

قال الخبير أليكسي بيلوغوريف، إن واشنطن تحاول من خلال فرض سقف لسعر النفط الروسي، تحقيق حسابات بعيدة المدى، تتلخص في محاولة استعادة تأثيرها السابق في سوق النفط العالمية.

وأشار بيلوغوريف، الذي يشغل منصب نائب مدير عام معهد الطاقة والتمويل، إلى أنه بسبب المشاكل في صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، اقتربت إمكانات إنتاج النفط هناك حاليا من الانتهاء. في عام 2023، على الأرجح، سيستمر النمو هناك، لكنه سيصل إلى ذروته.

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ونوه الخبير، بأنه كان يُنظر في 2014-2019 إلى النمو السريع في إنتاج النفط في الولايات المتحدة، كرد فعل عاجل على ارتفاع الأسعار، وعلى أنه نوع من التوازن المعاكس لائتلاف "أوبك +".

وقال: "ولكن بهذا المعنى، توقف إنتاج النفط الصخري عن لعب دوره الحاسم. وبعد أن فقدت هذه الآلية، تطرح الولايات المتحدة الآن خيارا جديدا على شكل فرض سقف لسعر النفط الروسي. لذلك، أعتقد أنه توجد هنا حسابات بعيدة المدى".

المصدر: نوفوستي