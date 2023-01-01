شطب دولة عربية من "القائمة السوداء" الجديدة لهيئة الضرائب الروسية.. مع بقاء 9 أخرى

اعتبارا من اليوم، 1 يناير 2023، دخلت قائمة جديدة لهيئة الضرائب الفيدرالية الروسية للدول والأقاليم التي لا تتبادل المعلومات الضريبية مع روسيا، حيز التنفيذ.

وفي "القائمة السوداء" الجديدة التي تشمل 89 دولة و16 إقليما، تم استبعاد عدد من الدول منها وهي البحرين وأندورا وبربادوس وكولومبيا وكوستاريكا ونيجيريا وباكستان وسانت لوسيا وأوروغواي والإكوادور. كما تم أيضا استبعاد جبل طارق ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة الصينية وجزر فارو من "القائمة السوداء" للأقاليم.

في المقابل أضيفت إلى القائمة كندا وجزر كايمان وجزيرتا مان وجيرنسي.

بقي كل من الأردن والعراق، واليمن، وسلطنة عمان، وفلسطين، وتونس، وموريتانيا، والسودان والصومال، مدرجا في القائمة المحدثة.

في وقت سابق، أقرت هيئة الضرائب الفيدرالية قائمة للدول التي لا تتبادل المعلومات الضريبية مع روسيا، وتم نشر الوثيقة على بوابة المعلومات القانونية في 5 ديسمبر الماضي.

المصدر: "تاس"