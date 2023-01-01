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هيونداي موتور والسعودية تتفقان على تطوير صناعة السيارات في المملكة

مال وأعمال

هيونداي موتور والسعودية تتفقان على تطوير صناعة السيارات في المملكة
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قالت وزارة الصناعة السعودية يوم السبت إن مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية العملاقة والسعودية اتفقتا على رعاية صناعة السيارات في المملكة.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم "للنهوض بإنتاج السيارات في المملكة"، حسبما أفادت الوزارة.

في نوفمبر، التقى رئيس مجموعة هيونداي موتور تشونغ وي-سون، والرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإلكترونيات لي جيه-يونغ، وقادة أعمال كوريون جنوبيون آخرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سيئول وناقشوا التعاون في مجال الأعمال.

وتعهد الرئيس يون سيوك-يول والأمير السعودي خلال اجتماعهما في نوفمبر بتعزيز التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من مجالات الصناعة الرئيسية، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة.

المصدر: يونهاب

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