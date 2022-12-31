رئيس الوزراء المصري: الإفراج عن جميع البضائع المتراكمة في الموانئ خلال ساعات

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الساعات القادمة ستشهد إفراجا عن جميع البضائع المتراكمة في موانئ البلاد، وأن العمل جار الآن على ذلك.

وخلال زيارته لميناء الإسكندرية لمتابعة عملية الإفراج عن البضائع والسلع، قال مدبولي إنه خلال الساعات القادمة سيتم الإفراج عن كافة البضائع الموجودة في الميناء.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أنه تابع عمليات فحص الحاويات للتأكد من سلامتها وعمليات الإفراج عن البضائع وسير السيارات المحملة بالبضائع.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مدبولي أن ميناء الإسكندرية شهد حجم تطوير وإضافة للأرصفة "لم يشهده من قبل في تاريخه".

وأوضح مدبولي أن هناك خطة كاملة لخروج كل البضائع من الموانئ، حيث إنه تم الإعلان أنه في الفترة ما بين 1 وحتى 23 ديسمبر الحالي، تم خروج 5 مليارات دولار بضائع، وفي الأسبوع الأخير من الشهر من يوم 24 وحتى أمس تم خروج ما قيمته نحو مليار و236 مليون دولار بضائع إضافية، ما يعني خروج ما قيمته 6.25 مليار دولار بضائع في شهر ديسمبر فقط.

وقال رئيس الوزراء "إننا كدولة سنلتزم بالإعلان أسبوعيا عن حجم البضائع التي يتم خروجها من كل الموانئ".

وأكد أن الأولوية خلال الفترة القادمة "ستكون للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعات الغذائية والأدوية وذلك استعدادا لدخول شهر رمضان ونحن في حاجة لعودة كل المصانع إلى عجلة إنتاجها وبكامل طاقتها وهو ما تم الاتفاق عليه مع اتحادات الغرف والصناعة".

وأشار إلى أنه بالنسبة للمتأخرات الخاصة بالموردين، فقد تم وضع خطة لسداد المتأخرات تباعا مع البنك المركزي وأن الحكومة "بدأت تنفيذها بالفعل واليوم يتم سداد المتأخرات".

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط