هبوط الغاز لأدنى من 800 دولار للألف متر مكعب في البورصة الأوروبية

هبطت أسعار الغاز في أوروبا إلى أدنى من 800 دولار للألف متر مكعب حسب بيانات بورصة لندن ICE، وذلك لأول مرة منذ 16 فبراير.

وبذلك افتتحت العقود الآجلة لشهر يناير تداولاتها عند 925.2 دولار (ناقص 1.9 في المائة) وذلك بحسب مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا ومقرّه في هولندا).

وقبل دقائق، انخفضت قيمة العقود الآجلة ذاتها إلى 790.8 دولار (ناقص 16.2 في المائة).

وقد اعتمدت ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق أي 943.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

كما أنه في يوم الاثنين الماضي، تراجعت أسعار الغاز في السوق الأوروبية إلى أقل من 850 دولارا لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 21 فبراير.

هذا وتنحو أسعار العقود الآجلة للغاز نحو الانخفاض على خلفية اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لسعر الغاز الروسي. حيث تم الخروج بهذا الإجراء من أجل ما وصف أنّه لحماية الأسر المستهلكة والشركات الأوروبية من ارتفاع الأسعار.

المصدر: نوفوستي