كوريا الجنوبية تخطط لبيع سندات حكومية بقيمة 131.5 مليار دولار في العام المقبل

أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، الاثنين، عن خططها لبيع سندات حكومية بقيمة 167.8 تريليون وون أي ما يعادل قيمة 131.5 مليار دولار أمريكي في العام المقبل.

وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان أن الحكومة تخطط لبيع ما قيمته الصافية 61.5 تريليون وون من السندات الحكومية في العام المقبل مقارنة مع 104.8 ترليون وون لهذا العام، إلى جانب إعادة تمويل السندات بقيمة 106.3 تريليون وون في عام 2023 مقارنة بـ 72.6 تريليون وون لهذا العام.

وتمثل هذه القيمة انخفاضا بمقدار 800 مليار وون عن هذا العام، حيث تم بيع سندات بقيمة 168.6 ترليون وون، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية.

وأوضحت الوزارة أنه في عام 2023 قد تدخل سياسات التشديد النقدي العالمية المرحلة النهائية في أعقاب تباطؤ التضخم والمخاوف المتزايدة بشأن الركود، متوقعة أن السوق المالية لكوريا الجنوبية قد تعاني من تقلبات أقل حدة في عام 2023 مقارنة بهذا العام، مع تراجع الضغوط التضخمية أيضا.

وأشارت إلى أنه سيتم إصدار حوالي 30% من إجمالي بيع الديون بآجال استحقاق تبلغ سنتين أو ثلاث سنوات، في حين ستشكل سندات الخزانة التي تستحق السداد خلال 5 أو 10 سنوات حوالي 35% من الإجمالي، وستكون البقية عبارة عن سندات حكومية ذات أجل استحقاق يبلغ 20 عاما أو أكثر.

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المصدر: "يونهاب"