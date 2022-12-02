كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على 8 أشخاص و7 مؤسسات كورية شمالية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية فرض عقوبات على ثمانية أفراد وسبع مؤسسات كورية شمالية اعتبرتها "متورطة في برامج التطوير النووي والصاروخي" لبيونغ يانغ.

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وذكر بيان لخارجية كوريا الجنوبية "أن من بين أولئك الذين تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء مسؤولون في المؤسسات المالية ذات الصلة بالبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، ومتورطون في عمليات النقل غير القانونية للسلع الكورية الشمالية الخاضعة للعقوبات من سفينة إلى أخرى".

وفي التفاصيل أفيد بأن بينهم، "ستة أشخاص يعملون في بنك كوريا الشمالية للتجارة الخارجية وبنك مجموعة كومكانغ. والآخرون هم كواك كي سينغ السنغافوري وتشين شيه هوان التايواني".

وبالنسبة للمؤسسات التي فرضت عليها عقوبات فهي تضم "شركات تجارية وشركات شحن، بما في ذلك نامكانغ للتجارة وثلاث شركات شحن من سنغافورة".

ولفتت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى قرارها التعامل بحزم مع التهديدات الكورية الشمالية، بما يشمل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في 18 نوفمبر، ما يمثل "تهديدا خطيرا" للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.

وتعد هذه العقوبات الكورية الجنوبية الجولة الثانية من العقوبات على كوريا الشمالية "منذ انطلاق إدارة يون سيوك يول في مايو".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قبل ساعات من إعلان خارجية كوريا الجنوبية عن فرض عقوبات جديدة، قد ذكرت "أنها حددت ثلاثة أعضاء كوريين شماليين بارزين في حزب العمال الحاكم كأفراد مرتبطين ببرنامج تطوير الأسلحة في البلاد".

المصدر: يونهاب