وزارة النقل الروسية: تركيا تعترف بالتأمين الروسي للشحن البحري

أفاد نائب وزير النقل الروسي ألكسندر بوشيفاي بأن تركيا اعترفت بشهادات التأمين الصادرة من الشركات الروسية للشحن البحري، ما سيسمح بعبور ناقلات الخام مضيقي البوسفور والدردنيل.

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كذلك أشار المسؤول الروسي إلى أن الهند والصين على الأغلب ستعترفان أيضا بشهادات التأمين الروسية لكن ليس بجميعها، وأشار إلى أن الشروط المحددة "تحددها الاتفاقات الحكومية الدولية".

وقال نائب وزير النقل الروسي، إن "مسألة (الاعتراف بالتأمين الروسي) يجب أن يتم حلها مع العالم بأسره".

ووفقا للمسؤول فإن تأمين السفن التي ترفع العلم الروسي، يتم من قبل شركات التأمين الروسية، وذلك بعد أن رفضت الشركات الغربية تأمين هذه السفن، وتشمل التغطية التأمينية التي تقدمها شركات التأمين الروسية جميع مخاطر النقل البحري وفقا للمتطلبات الدولية والتأمينات الروسية يتم استخدامها منذ عدة أشهر.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن وزارة النقل التركية، أن شركات شحن النفط ستحتاج إلى إثبات توفر بوليصة تأمين لعبور ناقلات الخام مضيقي البوسفور والدردنيل.

ويدخل الإجراء الجديد، الذي أبلغته تركيا لشركات شحن النفط العالمية، حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر 2022، وذلك قبل أيام من تطبيق قيود جديدة مفروضة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على شحنات النفط الروسية.

واعتبارا من 5 ديسمبر المقبل يحظر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على شركاتهما تقديم خدمات النقل وكذلك التأمين والخدمات المالية إذا كان سعر النفط الروسي المباع أعلى من سقف معين، وهو ما لم يتم تحديده بعد.

من جهتها أكدت موسكو مرارا أنها لن تورد النفط الروسي للدول التي تدعم مباردة فرض سقف لسعر برميلها من الذهب الأسود.

المصدر: RT + إنترفاكس