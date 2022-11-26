تقرير يرصد قيمة صادرات النفط السعودية خلال شهر سبتمبر

كشفت صحيفة الاقتصادية في تقرير لها، عن قيمة صادرات النفط السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي.

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وفي تقرير استند إلى بيانات رسمية رصدته وحدة التقارير فيها، أوضحت "الاقتصادية" أن قيمة صادرات النفط السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي، قفزت بنسبة 43%، لتبلغ نحو 100.2 مليار ريال (نحو 26.61 مليار دولار) مقابل 69.9 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار النفط كانت قد تأثرت بجائحة كورونا في عامي 2020 و2021، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري متجاوزة 100 دولار للبرميل خلال بعض الفترات.

المصدر: "الاقتصادية"