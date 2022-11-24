 
مباشر

ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية بنحو 17 مليار دولار

مال وأعمال

ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية بنحو 17 مليار دولار
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8sq

زادت احتياطيات روسيا الدولية في أسبوع بواقع 16.7 مليار دولار وبلغت 568.8 مليار دولار، بحسب بيان نشره البنك المركزي الروسي اليوم.

إقرأ المزيد
احتياطيات روسيا الدولية تسجل مستويات تاريخية
احتياطيات روسيا الدولية تسجل مستويات تاريخية

وجاء في البيان أن "حجم الاحتياطيات الدولية بحلول 18 نوفمبر 2022 بلغ 568.8 مليار دولار، بعد أن ارتفع خلال أسبوع بمقدار 16.7 مليار دولار أو بنسبة 3% تحت تأثير إعادة التقييم الإيجابية".

وفي العام 2021، ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية بنسبة 5.9% ووصلت بحلول 1 يناير من العام الجاري (2022) إلى 630.6 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: فيدوموستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. إمبولو يرفض الاحتفال بهدف سويسرا في شباك الكاميرون (فيديو)