لأول مرة منذ يونيو.. سعر الغاز في أوروبا يصل 1250 دولارا

انخفض سعر الغاز في أوروبا عقب نتائج تداول اليوم ليصل قرابة 1250 دولارا لكل ألف متر مكعب، لأول مرة منذ 15 يونيو.

ووفقا لبورصة لندن، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر في مركز "TTF" بهولندا إلى 1,253 دولار لكل ألف متر مكعب، أو 123,165 يورو لكل ميغاواط/ساعة، فيما تجاوز إجمالي الانخفاض في تكلفة الغاز لليوم 13%.

ويرجع الانخفاض في السعر إلى اقتراب احتياطيات الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى الحد الأقصى، والطقس الدافئ نسبيا في المنطقة والزيادة الكبيرة في متوسط ​​حصة توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح.

المصدر: تاس