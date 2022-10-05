قطر تخطط لتصبح أكبر متداول للغاز الطبيعي المسال في العالم

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة"، سعد الكعبي، اليوم الأربعاء، أن "قطر للطاقة" تخطط لأن تصبح أكبر متداول في العالم للغاز الطبيعي المسال خلال فترة تتراوح ما بين 5-10 سنوات.

إقرأ المزيد

وأوضح الكعبي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة، قائلا في منتدى استخبارات الطاقة في لندن، إن بلاده في الوقت الحالي تتاجر بحوالي 5 - 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال.

وأشار المسؤول القطري إلى أنه في فترة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات سنصبح أكبر متداول (مصدر) للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفقا لما نقلته "رويترز".

وأضاف الكعبي، خلال حديثه، أن مشروع توسعة حقل الشمال القطري سيعزز مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، كما سيساعدها على ضمان إمدادات طويلة الأجل من الغاز إلى أوروبا، في الوقت الذي تسعى فيه القارة إلى بدائل للتدفقات الروسية.

وذكر أن خطة توسعة حقل الشمال ستزيد من قدرات إسالة الغاز في قطر من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027.

المصدر: رويترز