وزير الخارجية القطري: استقرار سوق الطاقة مهم لنا

شدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، على أهمية استقرار سوق الطاقة بالنسبة لبلاده.

وقال آل ثاني، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الشرق القطرية، هناك "توسع جار في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار السوق".

وأضاف أن "استقرار سوق الطاقة أمر مهم لنا ونتوسع في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار السوق".

وفي هذا السياق، تسابق دول أوروبا الزمن لتوفير مخزونات آمنة للغاز الطبيعي قبل حلول الشتاء، في وقت سجلت أسعاره مستويات قياسية، تجاوزت 10 أضعافها عما كانت عليه قبل عام.

المصدر: وكالات