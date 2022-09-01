قناة السويس تكشف أسباب جنوح سفينة ضخمة في القناة

أصدرت هيئة قناة السويس بيانا بعد نجاحها في تعويم سفينة ضخمة علقت في الممر الملاحي للقناة مساء أمس الأربعاء.

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وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إن حركة الملاحة بالقناة تواصل انتظامها، حيث شهدت القناة عبور 57 سفينة من الاتجاهين بحمولات صافية 3.4 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 32 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 25 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.4 مليون طن.

ووجه ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكدا على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح الهيئة في التعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ في دفة إحدى السفن العابرة للقناة وهى ناقلة الوقود AFFINITY، والتي جنحت بالكيلومتر 141 ترقيم قناة تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

وأوضح رئيس الهيئة أنه فور وقوع الحادث تشكلت لجنة إدارة الأزمة وتم الدفع بعدد 5 قاطرات تتقدمها القاطرة عزت عادل بقوة شد 160 طنا، للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة، لافتا إلى أن السفينة استأنفت عبورها بالقناة مرة أخرى بمساعدة قاطرات الهيئة حتى وصولها بسلام إلى غاطس السويس.

المصدر: RT