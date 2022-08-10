السعودية تستحوذ على شركات مصرية بمليارات الجنيهات

اقامت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الصندوق السيادي السعودي، بعملية استحواذ على حصص في 4 شركات مصرية.

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وتضمنت الشركات التي تم الاستحواذ على حصص فيها كلا من: شركة آي فاينانس للاستثمارات المالية، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أسهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بمبلغ إجمالي 24.8 مليار جنيه مصري.

1- تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) في البورصة المصرية على أسهم شركة آي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لعدد 462،222،222 سهم بإجمالي قيمة الصفقة، بما يشمل عملية نقل الملكية 7،499،555،552 جنيه.

2- تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) في البورصة المصرية على أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لعدد 297،950،680 سهم بإجمالي قيمة الصفقة، بما يشمل عملية نقل الملكية 3،020،475،019 جنيه.

3- تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) في البورصة المصرية على أسهم أبوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية لعدد 250،122،208 سهم بإجمالي قيمة الصفقة، بما يشمل عملية نقل الملكية 7،272،303،198 جنيه.

4- تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) في البورصة المصرية على أسهم مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، لعدد 57،279،308 سهم بإجمالي قيمة الصفقة، بما يشمل عملية نقل الملكية 7،100،486،218 جنيه.

المصدر: القاهرة 24