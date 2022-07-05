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بيلاروس تحظر على عدد من المستثمرين الأجانب بيع أسهمهم

مال وأعمال

بيلاروس تحظر على عدد من المستثمرين الأجانب بيع أسهمهم
AP
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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حددت الحكومة البيلاروسية شركات برأس مال أجنبي يحظر على أصحابها بيع أسهمهم.

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ويضم القرار بهذا الشأن الذي تم نشره اليوم الثلاثاء على الموقع الخاص للحكومة البيلاروسية، قائمة تشمل 190 شركة بيلاروسية يملك أسهمها "أشخاص من دول أجنبية تقوم بأعمال غير ودية تجاه شخصيات ومؤسسات بيلاروسية". و"يحظر عليهم "سحب أسهمهم (حصصهم) في الصناديق النظامية" لهذه الشركات. و"من أجل حماية مصالح جمهورية بيلاروس يتم تجميد هذه الأسهم في حسابات" لأصحابها بناء على أمر من وزارة المالية بشأن فرض قيود على استخدام الأوراق المالية".

وتوجد بين الشركات برأس المال الأجنبي التي شملتها هذه القيود شركة "لوكويل بيلاروس" (المساهم "لوكويل إنترنشنل، النمسا)، و"موزيرسكي ليسوزافود" (المساهم "Kaamos Timber AS"، إستونيا)، ومصنع كريتشيفسكي لمنتجات الخرسانة المسلحة (شركة "KASI"، التشيك)، ومصنع مينسك لإنتاج الساعات ("FRANCK MULLER INTERNATIONAL B.V"، هولندا)، و"الشركة الإدارية لمجمع "ليدسيلماش" ("GROSTOLD OU"، إستونيا)، ومصنع "سبارتاك" ("Double Star International Ltd"، جزر فيرجن البريطانية) وشركة "كوموناركا" ("مول كوربورشن"، الولايات المتحدة).

المصدر: تاس

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