بيلاروس تعلن نيتها سداد مستحقات سندات اليورو بالعملة المحلية

أعلنت مينسك أنها ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون بموجب سندات اليورو بالروبل البيلاروسي، وقد تم اعتماد هذا القرار من قبل الحكومة والبنك الوطني للبلاد.

وقالت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء بالبلاد الثلاثاء: "سيتم تنفيذ التزامات الديون على الأوراق المالية الحكومية الموضوعة في الأسواق المالية الأجنبية بالروبل البيلاروسي بسعر البنك الوطني في تاريخ السداد".

وتعتبر مينسك هذا الإجراء قسريا، ويرجع ذلك إلى "عدم قدرة وكيل الدفع والمشاركين الآخرين في نظام التسوية والمقاصة الدولي على ضمان اكتمال وتوقيت تحويل الأموال إلى جميع حاملي سندات اليورو".

وقالت حكومة بيلاروس: "هذا تؤكده حقائق عدم استلام أصحاب الأفراد لدخل الكوبون في سندات اليورو، التي حولتها وزارة المالية في فبراير من هذا العام".

المصدر: تاس