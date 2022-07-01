سهم "روس نفط" يقفز بعد قرار لمساهمي الشركة الروسية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tc61
قفز سهم شركة النفط الروسية "روس نفط"، اليوم الجمعة، بأكثر من 6% بعد أن وافق مساهمو الشركة في اجتماعهم على توزيعات أرباح قياسية عن العام 2021.
وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت موسكو، صعد سهم شركة "روس نفط" بنسبة 5.16% إلى 380.95 روبل، وقبل ذلك في مستهل التعاملات صعد السهم بنحو 6%.
وفي بورصة موسكو، تراجع مؤشر البورصة اليوم، وانخفض مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.44% إلى 2196.5 نقطة.
وهبط المؤشر للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 2.61% إلى 1309.4 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
المصدر: RT