سهم "روس نفط" يقفز بعد قرار لمساهمي الشركة الروسية

قفز سهم شركة النفط الروسية "روس نفط"، اليوم الجمعة، بأكثر من 6% بعد أن وافق مساهمو الشركة في اجتماعهم على توزيعات أرباح قياسية عن العام 2021.

وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت موسكو، صعد سهم شركة "روس نفط" بنسبة 5.16% إلى 380.95 روبل، وقبل ذلك في مستهل التعاملات صعد السهم بنحو 6%.

وفي بورصة موسكو، تراجع مؤشر البورصة اليوم، وانخفض مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.44% إلى 2196.5 نقطة.

وهبط المؤشر للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 2.61% إلى 1309.4 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT