زيادة جديدة في سعر الدولار بمصر

ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك المصرية، بنحو 5 قروش خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء.

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وارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري ليسجل 18.73 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع، كما ارتفع الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، كما زاد سعر الدولار في بنك مصر ليسجل 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري، ليسجل 18.71 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في بنك الإسكندرية ليسجل 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها يوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

المصدر: القاهرة 24