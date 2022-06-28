مصر.. أول ارتفاع للدولار أمام الجنيه بعد قرار البنك المركزي

ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك المصرية، لأول مرة خلال تعاملات اليوم بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يوم الخميس الماضي.

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وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 18.71 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع، أي أنه قفز قرشين عن سعره السابق.

وارتفع سعر البنك الأهلي المصري، ليسجل سعر الدولار 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وقفز سعر الدولار في بنك مصر ليسجل 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وزاد الدولار في بنك الإسكندرية ليسجل اليوم 18.75 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

فيما قفز سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 18.75 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها يوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

المصدر: القاهرة 24