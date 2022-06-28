الولايات تفرض رسميا حظرا على الذهب الروسي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حظرا على استيراد الذهب من روسيا، وذلك في إطار العقوبات الغربية التي يتم فرضها على روسيا بذريعة العملة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ويبدأ فرض القيود اعتبارا من اليوم 28 يونيو 2022، لكنها لا تنطبق على الذهب الذي تم تصديره سابقا من روسيا.

وفي وقت سابق، استبعد خبراء أن يؤثر فرض حظر على شراء الذهب الروسي من قبل دول G7، بما في ذلك الولايات المتحدة، على منتجي الذهب في روسيا.

وتعد روسيا واحدة من أكبر مصدري الذهب في العالم، ووفقا لبيانات الجمارك الروسية في نهاية العام 2021 صدرت روسيا قرابة 302 طنا من المعدن النفيس بقيمة 17.36 مليار دولار.

ويوم الأحد الماضي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع ستحظر استيراد الذهب الروسي.

المصدر: RT + نوفوستي