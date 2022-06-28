مستشار النمسا يكشف موعد وصول الغاز الإسرائيلي عبر مصر إلى أوروبا

كشف المستشار النمساوي كارل نيهامر، في مقابلة مع صحيفة Augsburger Allgemeine نشرت اليوم الثلاثاء، عن أن إسرائيل قد تبدأ في إمداد النمسا بالغاز عبر مصر العام المقبل.

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وقال المستشار النمساوي: "يتوقع أن تكون إسرائيل قادرة على تصدير الغاز العام المقبل، لقد أكد هذا الاحتمال رئيس الوزراء الإسرائيلي (نفتالي بينيت) خلال المحادثات".

ورجح المستشار النمساوي مسألة ارتفاع أسعار الطاقة مع توجه النمسا في تنويع إمدادات الطاقة وتقليص الاعتماد على الغاز الروسي، وقال إن "التخلص التدريجي من الغاز من روسيا سيرفع من تكلفة إمدادات الطاقة. هذا وتعمل النمسا على تنويع الإمدادات بنجاح".

وفي منتصف الشهر الجاري أبرمت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقية تقوم في إطارها إسرائيل بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا من خلال مصر، حيث سيتم تسييل الغاز في مصر بهدف تصديره إلى أوروبا.

ووفقا لما ذكره "راديو كان" الإسرائيلي فإن مدة الاتفاقية تبلغ 3 سنوات، مع احتمال تمديدها لعاميين آخرين. كذلك سيقوم الاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاقية على تشجيع الشركات الأوروبية للمشاركة في مناقصات التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في المياه الاقتصادية لإسرائيل ومصر.

المصدر: تاس