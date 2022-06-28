تراجع الثقة بأكبر اقتصاد في أوروبا إلى مستوى قياسي

أظهرت بيانات لشركة الأبحاث GfK، انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في اقتصاد ألمانيا، الذي يعد الأكبر في أوروبا، إلى مستوى قياسي في تاريخ جمع البيانات.

ووفقا للبيانات فقد انخفض المؤشر بحلول شهر يوليو 2022 إلى مستوى - (ناقص) 27.4 نقطة، بعد أن كان في مطلع شهر يونيو 2022 عند مستوى - (ناقص) 26.2 نقطة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته بوابة DailyFX أن ينخفض ​​مؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد الألماني إلى - 27.6 نقطة.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر توقعات نمو الأجور إلى أدنى مستوى له منذ عشرين عاما إلى - 33.5 نقطة، بعد أن كان في مطلع الشهر الجاري عند -23.7 نقطة.

علق الخبير في شركة GfK رولف بوركل على البيانات قائلا: "الحرب المستمرة في أوكرانيا والاضطرابات في سلاسل التوريد تدفع أسعار الطاقة والغذاء إلى الارتفاع، مما يجعل مناخ المستهلك أكثر كآبة من أي وقت مضى".

المصدر: نوفوستي