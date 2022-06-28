الجزائر.. اكتشاف هام من الغاز المكثف بحاسي رمل

أعلنت شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك" عن اكتشاف هام من الغاز المكثف بحقل حاسي الرمل.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن مجمع "سوناطراك" تمكن من تحديد "إمكانات هامة جديدة من المحروقات في مكمن لياس الكربوناتي "LD2" على مستوى رقعة استغلال حقل حاسي الرمل".

وأضافت أن "التقييم الأولي لهذه الإمكانات أظهر حجما يتراوح بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف".

ولفتت إلى "هذا الحجم من الغاز المكثف يشكل واحدة من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال العشرين سنة الماضية".

وأشارت إلى أنه "يجري إنجازا برنامج أشغال تطويري لتأكيد الأحجام التقديرية والعمل على إنتاج مستعجل يقدر بحوالي 10 ملايين متر مكعب يوميا اعتبارا من نوفمبر 2022".

المصدر: "وكالة الأنباء الجزائرية"