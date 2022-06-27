في ضواحي موسكو.. إطلاق أقوى توربين تدفئة في العالم

أطلقت شركة "غازبروم إنيرغو خولدينغ" (شركة تابعة لـ"غازبروم")، اليوم الاثنين، في مجمع التدفئة والطاقة رقم 22 في ضواحي موسكو عمل توربين تدفئة، الذي وصفته الشركة بالأقوى في العالم.

وشارك ألكسي ميللر رئيس شركة "غازبروم" الروسية عبر تقنية الفيديو في مراسم إطلاق التوربين، وفقا لبيان نشرته شركة "غازبروم إنيرغو خولدينغ" اليوم الاثنين.

وأفاد البيان بأنه تم تشغيل وحدة الطاقة رقم 9 في مجمع التدفئة والطاقة رقم 22 بعد إعادة صيانتها، وأشار ميللر إلى جميع المعدات الرئيسية لوحدة الطاقة تمت صناعتها في روسيا، وأنه تم استخدام التوربين Т295 الحديث الذي يعد أقوى توربين في العالم لتوليد الحرارة والكهرباء.

وقال رئيس شركة "غازبروم" إنه تم استخدام التوربين Т295 الحديث بدلا من التوربين البخاري Т250.

ووفقا لبيان شركة "غازبروم إنيرغو خولدينغ" فإن التوربين الجديد يتمتع بنظام ذكي لتحليل البيانات التي يستلمها من مستشعرات تسمح بتحديد الأعطال المحتملة والتحذير عنها قبل وقت طويل من وقوعها.

وسيساهم إطلاق التوربين الجديد في زيادة موثوقية إمداد الطاقة الكهربائية والحرارية لمناطق في موسكو وضواحيها، التي تشهد حركة عمرانية.

المصدر: RT