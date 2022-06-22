"واشنطن بوست": الولايات المتحدة بقرار واحد يمكن أن تخون أوروبا وتساعد روسيا

ذكرت "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة التي تعمل على كبح ارتفاع أسعار الوقود يمكن أن تضر بالاتحاد الأوروبي وتساعد روسيا، وذلك بعد فرض الاتحاد حظرا شبه كامل على شراء النفط الروسي.

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وقال الكاتب جوش روجين، في عموده بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "فرض حظر على صادرات النفط الأمريكية سيكون خيانة للحلفاء الأوروبيين".

ووفقا للكاتب فإن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قلقة من الارتفاع الحاد في أسعار البنزين وكإحدى الإجراءات الممكنة لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة تنظر الإدارة في مسألة حظر أو تقييد تصدير النفط.

ويرى روجين أن خطوة كهذه ستقلل من معروض النفط في الأسواق العالمية وستضع الاتحاد الأوروبي في موقف صعب للغاية، وذلك بعد أن فرض في وقت سابق حظرا شبه كامل على شراء النفط الروسي.

وأشار روجين إلى أن خطوة مثل هذه ستصب في مصلحة روسيا، وقال: "إذا قطعت الولايات المتحدة الإمدادات سيرتفع سعر النفط الخام وستكون هذه نعمة مالية لروسيا".

وبعد إعلان روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، أعلن الغرب، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، فرض عدة حزم من العقوبات على روسيا، وحظر الاتحاد في إطار الحزمة السادسة من العقوبات بشكل شبه كامل شراء النفط الروسي.

المصدر: نوفوستي