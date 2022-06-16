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وزارة الزراعة الروسية: توسيع المساحة المزروعة لحصاد 2022 إلى 81.2 مليون هكتار

مال وأعمال

وزارة الزراعة الروسية: توسيع المساحة المزروعة لحصاد 2022 إلى 81.2 مليون هكتار
Globallookpress Nikolay Gyngazov
صورة تعبيرية
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أفادت وزارة الزراعة الروسية بأن المزارعين المحليين قاموا بتخزين أكثر من 126.6 مليون طن حبوب في الصوامع، بما في ذلك 79 مليون طن من القمح.

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وجاء في بيان وزارة الزراعة أن المساحة المزروعة لمحصول 2022 سوف ترتفع من 81.2 مليون هكتار مقابل 79.9 مليون هكتار في عام 2021، ما يشكل زيادة تفوق مساحة دوليتن عربيتين (قطر والبحرين)

وأشار بيان الزراعة إلى "زيادة المحصول الإجمالي للبذور الزيتية وبنجر السكر والخضروات الدفيئة والفواكه والتوت"، كما ستكون هناك زيادة أخرى في الإنتاج من خلال زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل مثل بنجر السكر والحنطة السوداء وفول الصويا والبطاطس".

وقد أفادت وزارة الزراعة أنه منذ بداية العام، اشترى المنتجون الزراعيون أكثر من 4.3 مليون طن من الأسمدة المعدنية بزيادة 537 ألف طن عن العام الماضي، وتعمل وزارة الزراعة حاليا على تحديث خطة التوريد لعام 2022.

المصدر: تاس

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