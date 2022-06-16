وزارة الزراعة الروسية: توسيع المساحة المزروعة لحصاد 2022 إلى 81.2 مليون هكتار
أفادت وزارة الزراعة الروسية بأن المزارعين المحليين قاموا بتخزين أكثر من 126.6 مليون طن حبوب في الصوامع، بما في ذلك 79 مليون طن من القمح.
وجاء في بيان وزارة الزراعة أن المساحة المزروعة لمحصول 2022 سوف ترتفع من 81.2 مليون هكتار مقابل 79.9 مليون هكتار في عام 2021، ما يشكل زيادة تفوق مساحة دوليتن عربيتين (قطر والبحرين)
وأشار بيان الزراعة إلى "زيادة المحصول الإجمالي للبذور الزيتية وبنجر السكر والخضروات الدفيئة والفواكه والتوت"، كما ستكون هناك زيادة أخرى في الإنتاج من خلال زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل مثل بنجر السكر والحنطة السوداء وفول الصويا والبطاطس".
وقد أفادت وزارة الزراعة أنه منذ بداية العام، اشترى المنتجون الزراعيون أكثر من 4.3 مليون طن من الأسمدة المعدنية بزيادة 537 ألف طن عن العام الماضي، وتعمل وزارة الزراعة حاليا على تحديث خطة التوريد لعام 2022.
المصدر: تاس
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .