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غازبروم تعلق توريد الغاز لشركة "غازتيرا" الهولندية

مال وأعمال

غازبروم تعلق توريد الغاز لشركة
Legion-Media Sipa USA
شركة الغاز الهولندية غاز تيرا
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أعلنت شركة غازبروم أنها ستعلق توريد الغاز لشركة الغاز الهولندية "غازتيرا" لتخلفها عن سداد ثمن الغاز الذي تم توريده في أبريل ورفضها الدفع بالروبل.

وقالت شركة غازبروم في بيان نشر اليوم: "بحسب الوضع بنهاية يوم العمل في 30 مايو وهو الموعد النهائي للدفع المنصوص عليه في العقد، لم تتلق شركة غازبروم مدفوعات شركة "غازتيرا" مقابل إمدادات الغاز في أبريل. ولهذا السبب، أخطرت شركة غازبروم شركة "غازتيرا" بتعليق إمدادات الغاز اعتبارا من 31 مايو 2022 حتى يتم السداد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأخطرت الشركة الهولندية شركة غازبروم بأنها لا تنوي سداد مدفوعات الغاز الموردة بالروبل وفقا للطريقة التي اقترحتها شركة غازبروم.

المصدر: تاس

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