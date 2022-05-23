"أرامكو": الوضع في سوق الطاقة يتطلب مراجعة خطط التحول إلى مصادر "الطاقة الخضراء"

أعلنت شركة النفط السعودية "أرامكو" أن الوضع في سوق الطاقة العالمي يتطلب إعادة النظر في خطط التحول إلى مصادر الطاقة الخضراء، والحفاظ على الاستثمارات بمشاريع النفط والغاز.

وقال أمين ناصر، رئيس شركة النفط الوطنية السعودية، في تصريح لصحيفة ""فايننشال تايمز" إن "الأزمة الحالية توضح لنا أنه لا توجد موارد طاقة فائضة كافية في جميع أنحاء العالم (في إنتاج النفط والغاز)".

وأضاف: "بدلا من العمل على التحول بمصادر الطاقة التي ستساعد الكوكب بحلول عام 2050، يتم دفع العالم إلى استخدام المزيد من الفحم وعدم التعامل بجدية مع قضايا أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف".

وتابع: "حتى مع انخفاض نشاط الطاقة العالمي، لن ينخفض ​​الطلب على النفط إلى أقل من 100 مليون برميل يوميا، وقد يرتفع على المدى القصير إلى 105 مليون برميل يوميا وسط تعافي حركة المرور بعد جائحة كورونا".

وأكد أن الاستثمارات في انتاج النفط والغاز ضرورية لضمان استقرار مستوى الأسعار.

ولفت إلى أن السعودية يمكن أن تزيد الإنتاج من 10.2 مليون برميل في اليوم إلى 12 مليون برميل كحد أقصى خلال 30 يوما لتغطية الطلب.

المصدر: "تاس"