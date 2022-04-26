بعد تراجع حاد.. الذهب الأسود يعود إلى الارتفاع

عادت أسعار النفط للارتفاع اليوم الثلاثاء، بعد أن كانت أسعار الذهب الأسود قد سجلت أمس تراجعا ملحوظا في ظل مخاوف اقتصادية على الطلب العالمي على الخام.

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وبحلول 16:16 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.5% إلى 100.2 دولار للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.6% إلى 103.96 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وكانت أسعار النفط قد تراجعت أمس بأكثر من 4% بسبب مخاوف اقتصادية متعلقة بتأثر الطلب على الخام بعمليات الإغلاق في الصين لمكافحة انتشار كورونا.

كذلك ساهم ارتفاع العملة الأمريكية في الضغط على أسعار الذهب الأسود، إذ أن ارتفاع الدولار يضغط على حائزي العملات الأخرى.

المصدر: RT