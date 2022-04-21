السيسي يقاطع لواء كبيرا ويرفض وصفا أطلقه على محطة طاقة: "حرام عليك"

قاطع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية اللواء توفيق سامي، أثناء استعراضه جهود الشركة.

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واستعرض توفيق خلال إطلاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإشارة بدء موسم حصاد القمح بمنطقة توشكى، الأراضي المزرعة في مزرعة الفرافرة البالغ مساحتها 10 آلاف فدان، منها 7500 ري محوري و2500 فدان ري بالتنقيط، مشيرا إلى أن أكبر مشكلة واجهتهم هي الصرف الزراعي.

وتابع: "كان فيه ميزة كويسة في الفرافرة إننا اعتمدنا على محطة الطاقة الشمسية اللي كانت مهملة واستخدمناها من 3 شهور وعظمت من قيمة المزرعة" وقاطعه الرئيس السيسي مستفسرا: "مش دي المحطة اللي كنا عملناها.. مش مهملة.. مش مهملة حرام عليك".

كما طالب الرئيس المصري بالاطمئنان على مشروع الصرف: "خلينا نطمن على موضوع الصرف ده وبالمرة نخلصه".

المصدر: الوطن