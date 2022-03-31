"ستاندرد آند بورز" تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي

خفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي، مشيرة إلى أنها راجعت تقييمها للناتج المحلي الإجمالي وتوقعات النمو التركي.

وأعلنت المؤسسة الدولية، عن "خفض الدخل القومي وتوقعات النمو للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك تركيا، حيث خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 للأسواق الناشئة من 4.8% إلى 4.0%، بينما خفضت توقعاتها لعام 2023 من 4.4% إلى 4.3%".

وأشارت إلى أنه خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 لتركيا من 3.7% إلى 2.4%، وكذلك توقعات النمو لعام 2023 من 3.1% إلى 2.9%.

وأكدت في تقريرها، الذي ذكر أن "التأثير السلبي لارتفاع أسعار السلع والخدمات اللوجستية على الاقتصادات سيستمر"، مضيفة أن "الآثار الثقيلة للأزمة الأوكرانية ستنخفض اعتبارا من الربع الثالث من العام الحالي".

المصدر: "زمان" التركية