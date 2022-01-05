 
مباشر

بوريل يرفض مناقشة "السيل الشمالي-2" مع سلطات كييف

أخبار العالم

بوريل يرفض مناقشة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3wo

قال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه لا يعتزم مناقشة موضوع خط نقل الغاز الروسي "السيل الشمالي-2"، خلال زيارته لأوكرانيا.

وأضاف بوريل، في مقابلة صحفية: "الغرض من زيارتي هو التركيز على الوضع السياسي وأمن أوكرانيا. أما بالنسبة لموضوع السيل الشمالي-2، فقد بات حل المسألة في أيدي الجهات المختصة الألمانية".

إقرأ المزيد
ألمان يشتكون من رسوم ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا
ألمان يشتكون من رسوم ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا

وتابع بوريل أنه يعتزم في محادثة مع الجانب الأوكراني، الإعلان أن أوروبا تدعم أوكرانيا "جدا".

ووفقا له، يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الأقرب لكييف، وهو يدعم بصلابة الحفاظ على سيادة هذه الجمهورية.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا