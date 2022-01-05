بوريل يرفض مناقشة "السيل الشمالي-2" مع سلطات كييف

قال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه لا يعتزم مناقشة موضوع خط نقل الغاز الروسي "السيل الشمالي-2"، خلال زيارته لأوكرانيا.

وأضاف بوريل، في مقابلة صحفية: "الغرض من زيارتي هو التركيز على الوضع السياسي وأمن أوكرانيا. أما بالنسبة لموضوع السيل الشمالي-2، فقد بات حل المسألة في أيدي الجهات المختصة الألمانية".

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وتابع بوريل أنه يعتزم في محادثة مع الجانب الأوكراني، الإعلان أن أوروبا تدعم أوكرانيا "جدا".

ووفقا له، يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الأقرب لكييف، وهو يدعم بصلابة الحفاظ على سيادة هذه الجمهورية.

المصدر: نوفوستي